NAPOLI (rgl) – Napoli ha accolto ieri con entusiasmo il passaggio del Giro d’Italia, in una giornata che ha unito sport, spettacolo e grande partecipazione popolare. A conquistare la tappa con arrivo in Piazza del Plebiscito è stato Davide Ballerini, protagonista di un finale emozionante davanti a migliaia di tifosi assiepati lungo le strade del centro. Tra i volti più acclamati anche Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, salito sul palco delle premiazioni accanto al sindaco Gaetano Manfredi. È stato proprio il primo cittadino a premiare il corridore azzurro, mentre il difensore partenopeo ha preso parte alla cerimonia applaudito dal pubblico presente nel cuore della città. L’atmosfera di festa ha accompagnato tutta la tappa napoletana, considerata una delle più suggestive dell’intera corsa rosa. Il trionfo di Ballerini ha acceso ulteriormente l’entusiasmo dei presenti, tra applausi, bandiere e cori lungo il traguardo. Al termine della premiazione ufficiale, Di Lorenzo ha raggiunto lo spazio hospitality organizzato da Enel, diventando subito protagonista dell’affetto dei tifosi tra fotografie, autografi e momenti condivisi con il pubblico. Nell’area eventi il capitano azzurro ha incontrato anche Justine Elizabeth Mattera, conduttrice e personaggio televisivo da sempre legata al mondo dello sport e grande appassionata di ciclismo. La loro presenza insieme ha attirato l’attenzione dei presenti, trasformandosi in uno dei momenti più commentati della giornata. L’incontro è stato successivamente celebrato anche sui canali social di Enel con un messaggio dedicato alla tappa partenopea del Giro: “Sport, passione e spirito di squadra: in occasione della tappa di Napoli del Giro d’Italia l’incontro tra Justine Elizabeth Mattera e il capitano azzurro Di Lorenzo celebra l’energia di un territorio che trasforma ogni sfida in appartenenza, talento e orgoglio. La Maglia Blu Enel diventa simbolo di connessione tra sport, comunità e tifosi: la stessa passione corre veloce nel cuore della città”. Tra ciclismo, calcio e intrattenimento, Napoli si è così trasformata ancora una volta in un grande palcoscenico a cielo aperto, vivendo una giornata di festa che ha coinvolto cittadini e appassionati arrivati da tutta Italia.