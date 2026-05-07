NAPOLI (rgl) – Napoli si prepara ancora una volta a tingersi di rosa. Per il quinto anno consecutivo il Giro d’Italia attraverserà il capoluogo partenopeo e la sua area metropolitana, confermando un primato assoluto nel ciclismo moderno e consolidando il ruolo della città come capitale europea dello sport nel 2026. Un evento che non sarà soltanto agonismo, ma una gigantesca vetrina internazionale capace di raccontare al mondo la bellezza, la storia e l’identità della Campania. La grande attesa è per il prossimo giovedì 14 maggio, quando andrà in scena la sesta tappa della 109ª edizione della Corsa Rosa: la Paestum–Napoli. Un percorso di 141 chilometri che unirà simbolicamente due luoghi iconici della regione, dai templi dell’antica Poseidonia fino alla spettacolare volata finale in Piazza del Plebiscito, sotto il colonnato della Basilica di San Francesco di Paola. Una cartolina destinata a fare il giro del mondo grazie a una platea potenziale di circa 700 milioni di spettatori distribuiti in 200 Paesi. Il Giro attraverserà il cuore dell’area metropolitana di Napoli, mostrando non soltanto i luoghi più celebri ma anche tanti centri ricchi di storia e tradizioni. Dopo l’ingresso nell’area metropolitana all’altezza di Palma Campania, patria delle celebri Quadriglie del Carnevale, i corridori toccheranno San Paolo Bel Sito e Nola, città della Festa dei Gigli patrimonio Unesco e terra natale di Giordano Bruno. Da lì il percorso proseguirà tra Casamarciano, Tufino, Comiziano, Cicciano, Camposano e Cimitile con le sue basiliche paleocristiane, fino ad arrivare nell’area nord di Napoli attraversando Pomigliano, Afragola, Cardito, Caivano, Frattamaggiore, Frattaminore, Casoria, Cercola e Volla, prima dell’ingresso trionfale nel capoluogo. L’arrivo sarà uno spettacolo unico: via Marina, il Maschio Angioino, Piazza Municipio e infine Piazza del Plebiscito, dove il pavé farà da scenario alla sfida finale tra i campioni delle due ruote, riportando alla memoria la storica vittoria di Francesco Moser a Napoli nel 1979. Per garantire il massimo livello di sicurezza e accoglienza, la Città Metropolitana di Napoli ha investito oltre 2 milioni e 200mila euro per il rifacimento e la messa in sicurezza delle strade interessate dal passaggio della corsa. Gli interventi hanno coinvolto circa 14 chilometri di arterie comunali in 27 Comuni, con lavori su pavimentazione, segnaletica e chiusini. Una parte consistente delle opere è stata realizzata in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Il Giro d’Italia, però, non sarà soltanto sport. Intorno alla corsa nascerà un fitto programma di eventi collaterali, iniziative culturali e appuntamenti dedicati ai cittadini e ai turisti. A Napoli sarà allestito il “GiroLand” in Piazza Municipio, il villaggio ufficiale della corsa che animerà la città con attività, spettacoli e intrattenimento. Anche i Comuni attraversati dalla tappa stanno preparando eventi, accoglienze e manifestazioni per celebrare il passaggio della carovana rosa.