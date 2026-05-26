NAPOLI (rgl) – Tre giorni per immaginare, progettare e costruire il futuro sostenibile del Mezzogiorno. Dal 27 al 29 maggio la Stazione Marittima di Napoli ospiterà il Green Med Expo & Symposium 2026, il principale appuntamento del Sud Italia dedicato alla transizione ecologica ed energetica, all’economia circolare e alla tutela delle risorse ambientali. Un evento che, attraverso workshop, tavole rotonde, incontri tecnici e momenti divulgativi, riunirà istituzioni, imprese, professionisti e cittadini in un grande laboratorio di idee e soluzioni per affrontare le sfide ambientali del presente e del futuro. Cuore della manifestazione saranno gli Stati Generali dell’Ambiente in Campania, occasione di confronto sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e dello sviluppo territoriale. L’obiettivo è favorire sinergie e collaborazioni capaci di tradurre le buone pratiche in interventi concreti, promuovendo modelli di crescita rispettosi dell’ambiente e delle comunità. Tra i protagonisti della tre giorni ci sarà anche Gori, presente nello spazio curato dall’Ente Idrico Campano, dove verranno illustrati i risultati raggiunti e i programmi strategici in corso per la gestione sostenibile della risorsa idrica e il potenziamento delle infrastrutture. Un percorso che punta a raccontare il cambiamento in atto sul territorio, tra innovazione tecnologica, tutela ambientale e miglioramento della qualità dei servizi. Particolarmente attesa la tavola rotonda in programma il 29 maggio alle 12, dal titolo “Strategie condivise per una gestione sostenibile del servizio”. L’incontro vedrà la partecipazione dei vertici dell’Ente Idrico Campano e dei principali gestori regionali, tra cui il presidente di Gori Sabino De Blasi, per discutere di resilienza delle infrastrutture, riduzione delle perdite idriche, efficientamento delle reti e nuove tecnologie al servizio della sostenibilità. Sempre il 29 maggio spazio anche al tema della comunicazione ambientale con la sessione “Comunicare l’acqua: informazione, consapevolezza e ruolo dei media”, dedicata al rapporto tra informazione e cultura della sostenibilità. Giornalisti, comunicatori ed esperti si confronteranno sul ruolo fondamentale dei media nel promuovere comportamenti responsabili e una maggiore attenzione verso il patrimonio idrico. Nel corso dell’evento saranno inoltre presentati due dei principali programmi strategici portati avanti da Gori: “Energie per il Sarno” e “Azioni per l’Acqua”, progetti che stanno contribuendo al risanamento ambientale del territorio, alla modernizzazione delle infrastrutture e alla riduzione delle dispersioni idriche. L’impegno per la rinascita del bacino del Sarno sarà raccontato anche attraverso il docufilm “Fiume Madre”, promosso da Ente Idrico Campano e Gori, che verrà proiettato il 27 maggio nella sala Calipso della Stazione Marittima. Un racconto per immagini che testimonia il percorso di recupero ambientale di uno dei corsi d’acqua più simbolici e complessi della Campania. Il Green Med Expo 2026 si conferma così non solo una vetrina delle migliori esperienze nel campo della sostenibilità, ma anche un luogo di confronto strategico dove istituzioni, imprese e cittadini possono contribuire alla costruzione di un modello di sviluppo più innovativo, resiliente e rispettoso dell’ambiente.