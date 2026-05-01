CALVIZZANO (rgl) – Una vicenda che lascia sgomenti, dove uno strumento sanitario si trasforma in arma per una rapina. E’ accaduto a Calvizzano dove un infermiere è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato una donna con un bisturi per sottrarle la fede nuziale. L’uomo, F. C., 49enne di Marano di Napoli e già noto alle forze dell’ordine, è in servizio presso l’ospedale Monaldi. Secondo quanto ricostruito, avrebbe avvicinato la vittima mentre si trovava in auto, minacciandola con un bisturi e costringendola a consegnare l’anello. Subito dopo il colpo, l’uomo avrebbe raggiunto un compro oro della zona, dove ha rivenduto la fede incassando circa 650 euro. Determinante si è rivelata la tempestiva segnalazione della vittima: i carabinieri della sezione Radiomobile di Marano di Napoli hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo in breve tempo a ricostruire l’accaduto, identificare il responsabile e recuperare il gioiello sottratto. Nel corso dell’operazione è stata anche sequestrata l’arma utilizzata per la rapina. Il 49enne è stato arrestato e trasferito in carcere: dovrà rispondere di rapina aggravata.