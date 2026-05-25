NOLA (rgl) – Come stanno cambiando le famiglie italiane? Quali strumenti servono oggi per tutelare davvero i minori in una società sempre più complessa? E come rispondere alle nuove forme di disagio giovanile, alle fragilità educative e alle trasformazioni dei rapporti familiari? Sono alcune delle domande che saranno al centro di “La Famiglia 4.0”, il convegno in programma domani, martedì 26 maggio, presso il Museo Storico Archeologico di Nola, dove magistrati, avvocati, accademici e professionisti del settore si confronteranno sulle principali sfide che coinvolgono il diritto di famiglia e la tutela dei minori. L’iniziativa, organizzata dalla Scuola Bruniana – Fondazione Forense di Nola, rappresenta un’importante occasione di approfondimento su temi di grande attualità: dalla devianza minorile ai ritardi normativi, fino agli orientamenti più recenti delle Corti nazionali ed europee in materia di diritti della persona e protezione dell’infanzia. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Giacomo Franzese, direttore del Museo Storico Archeologico di Nola, della presidente del Tribunale di Nola Paola Del Giudice, del procuratore della Repubblica Marco Del Gaudio, del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola Arturo Rianna, del presidente del COA di Napoli Carmine Foreste, del docente universitario Lorenzo Belvini e del presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania Armando Cozzuto. L’introduzione sarà affidata a Maria Antonietta Nappo, vicedirettrice della Scuola Bruniana, mentre le relazioni saranno curate da figure di primo piano del panorama giuridico e istituzionale nazionale. Interverranno infatti Patrizia Imperato, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, Vincenza Barbalucca, coordinatrice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Nola, Luca Trapanese, vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, e Gian Ettore Gassani, presidente nazionale dell’Associazione Matrimonialisti Italiani. A moderare il confronto sarà Giuseppe Boccia, direttore della Scuola Bruniana, in un dibattito che punta a mettere in dialogo magistratura, avvocatura, istituzioni e professionisti del settore per individuare strumenti concreti capaci di rispondere alle nuove esigenze delle famiglie contemporanee. Nel corso dell’evento si terrà inoltre la cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti del corso per curatore speciale del minore, figura sempre più centrale nei procedimenti che coinvolgono bambini e adolescenti. Il convegno, che attribuisce tre crediti formativi agli iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, prenderà il via alle ore 15.30 nel salone conferenze del Museo di via Senatore Cocozza.