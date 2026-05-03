POLLENA TROCCHIA (rgl) – Una notte di violenza che poteva avere conseguenze ben più gravi quella vissuta tra Cercola e Pollena Trocchia dove un uomo è stato aggredito brutalmente e ridotto in condizioni tali da richiedere il ricovero in ospedale. L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando i carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti presso l’ospedale del Mare per un 42enne ferito, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo presentava una ferita lacero-contusa alla testa ed è tuttora sotto osservazione sanitaria. Dai primi accertamenti è emerso che l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 22 in piazza Amodio, nel territorio di Pollena Trocchia. Secondo la ricostruzione dei militari, il 42enne sarebbe stato colpito da due individui armati rispettivamente di un casco e di una bottiglia, al culmine di un violento alterco. Le indagini, avviate immediatamente, hanno già portato all’identificazione e alla denuncia di uno dei presunti responsabili: si tratta di un 38enne di Cercola, anch’egli già noto alle forze dell’ordine. Restano in corso gli accertamenti per rintracciare il secondo aggressore e chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti. Secondo le prime ipotesi investigative, alla base dell’episodio ci sarebbe una lite legata alla viabilità, degenerata rapidamente in violenza. Una pista ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno lavorando per ricostruire ogni passaggio della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.