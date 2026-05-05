AVELLINO (rgl) – Un’azione decisa contro reati gravi che toccano la sfera più delicata della società: la tutela delle persone e, in particolare, delle fasce più vulnerabili. È il bilancio delle ultime attività della Polizia di Stato nella provincia di Avellino, dove tre persone sono state arrestate in esecuzione di distinti provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il primo intervento ha riguardato un uomo di 56 anni, riconosciuto colpevole in via definitiva di maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni personali aggravate ai danni di familiari. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica, rintracciando il condannato nel capoluogo irpino. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale “Graziano” di Bellizzi-Irpino, dove dovrà scontare una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività legate al cosiddetto “Codice Rosso”, finalizzate a rafforzare la protezione delle vittime di violenza domestica e a garantire interventi tempestivi nei confronti di situazioni di pericolo. Un secondo arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino, che hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso nei confronti di un 43enne residente nel capoluogo molisano. L’uomo, condannato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato rintracciato nel comune irpino e trasferito presso la locale casa circondariale, dove dovrà scontare una pena residua di 10 mesi e 24 giorni. Infine, a Sant’Angelo dei Lombardi, gli agenti del commissariato locale hanno arrestato un 33enne originario di Torre Annunziata, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bari. L’uomo è stato condannato per corruzione di minorenne e dovrà espiare una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione.