MARIGLIANO (rgl) – Una decisione che guarda al futuro della città e, soprattutto, alle nuove generazioni. Con l’approvazione avvenuta nella seduta del Consiglio comunale del 19 maggio, Marigliano compie un passo decisivo verso il potenziamento dei servizi per l’infanzia: nasce ufficialmente il servizio di asilo nido pubblico cittadino. La delibera, proposta dall’assessore alle Politiche sociali Luigi Amato, apre la strada all’attivazione già dal prossimo autunno dello storico asilo nido di via Firenze, una struttura da 24 posti che sarà affidata in concessione quinquennale a un soggetto privato qualificato, con l’obiettivo di garantire standard educativi e organizzativi elevati. Il progetto si inserisce in un quadro di sostenibilità economica reso possibile dalle risorse regionali e statali già stanziate negli ultimi anni, che consentiranno al Comune di coprire circa il 70% dei costi complessivi del servizio. La quota a carico delle famiglie sarà fissata a 250 euro mensili, con la possibilità di rimborso totale attraverso il bonus INPS per i nuclei familiari con ISEE fino a 40mila euro. L’accesso al nido sarà regolato da una graduatoria pubblica comunale, che terrà conto della condizione lavorativa dei genitori, della composizione del nucleo familiare e di eventuali situazioni di fragilità sociale, con l’obiettivo di garantire criteri di equità e priorità. Ma il piano non si ferma qui. Nei prossimi mesi entreranno progressivamente nel sistema cittadino anche i nuovi asili di via Cappella e dell’area Mercato, realizzati grazie ai fondi del PNRR e ormai prossimi al completamento. L’amministrazione comunale ha fissato un obiettivo ambizioso: raggiungere entro il 2027 oltre 215 posti nido complessivi, arrivando così alla soglia del 33% di copertura della fascia 0-3 anni prevista dai livelli essenziali delle prestazioni. “Parliamo di una scelta che non riguarda soltanto i servizi – sottolineano il sindaco Gaetano Bocchino e l’assessore Amato – ma il modello di città che vogliamo costruire: una Marigliano più vicina ai bisogni delle famiglie, capace di sostenere la genitorialità, il lavoro e l’inclusione sociale”.