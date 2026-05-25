MARIGLIANO (rgl) – Dietro ogni statistica sull’immigrazione ci sono volti, percorsi di vita, difficoltà e speranze che troppo spesso restano ai margini del dibattito pubblico. Per riportare al centro le persone e le loro storie, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 10, la Casa delle Culture Solidali di Marigliano ospiterà un incontro dedicato al tema dell’accoglienza e dell’inclusione sociale, attraverso testimonianze dirette, esperienze sul campo e riflessioni sul sistema italiano di supporto ai migranti. L’appuntamento prende spunto dal volume “Le voci silenziate dell’accoglienza”, pubblicato da Tau Editrice e promosso dalla Fondazione Migrantes. Il libro, firmato da Michele Rossi – direttore del Centro Immigrazione, Asilo e Cooperazione Internazionale di Parma e coordinatore nazionale della rete Europasilo – raccoglie racconti e analisi che mettono in luce opportunità e criticità del sistema di accoglienza italiano, dando spazio alle esperienze di operatori e persone migranti spesso poco rappresentate nel dibattito pubblico. A dialogare con l’autore saranno Mariangela Parisi, direttrice del periodico diocesano inDialogo, l’attivista Anita Romano della Rete Vesuviana Solidale e Vittoria Russo, dirigente dell’Ambito Sociale 23. Il confronto offrirà uno sguardo concreto sulle dinamiche dell’integrazione, sulle sfide quotidiane affrontate dai territori e sul ruolo delle reti sociali nel favorire percorsi di inclusione. Nel corso della mattinata sarà inoltre presentato il progetto “Ama – A mani aperte”, illustrato da Marina Pugliese dell’associazione Restiamo Umani. L’iniziativa, finanziata dalla Fondazione Migrantes, punta a contrastare condizioni di marginalità economica e sociale tra le famiglie di origine straniera residenti nell’area nolana attraverso una rete di servizi che comprende uno sportello per i diritti, un emporio solidale, corsi di lingua italiana e attività di sostegno alla comunità. All’incontro parteciperanno anche rappresentanti delle istituzioni civili e religiose del territorio, tra cui l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Marigliano Luigi Amato, monsignor Pasquale D’Onofrio, don Rolando Liguori dell’Ufficio Migrantes della Diocesi di Nola e il vicario generale monsignor Pasquale Capasso. Promossa dalla Diocesi di Nola, dalla Fondazione Migrantes, dalla Rete Vesuviana Solidale, dal Comune di Marigliano e dal Sai di Scisciano, l’iniziativa si propone come un momento di confronto aperto alla cittadinanza per riflettere sul significato dell’accoglienza e sul valore delle relazioni umane in una società sempre più multiculturale. Un’occasione per ascoltare storie spesso rimaste in silenzio e trasformarle in strumenti di conoscenza, dialogo e partecipazione.