ISCHIA (rgl) – Dramma familiare dai contorni sconvolgenti a Ischia. Una donna di 36 anni è ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita dopo una violentissima aggressione avvenuta all’interno dell’abitazione di famiglia. Per il presunto autore del pestaggio, il padre 58enne della vittima, sono scattate le manette con l’accusa di tentato omicidio. L’allarme è scattato poco dopo l’ora di pranzo, quando una richiesta di aiuto giunta al numero di emergenza 112 ha segnalato un grave episodio di violenza domestica in un appartamento di via Spinesante. I carabinieri sono intervenuti immediatamente e una volta entrati nell’abitazione si sono trovati davanti a una scena drammatica. La 36enne presentava evidenti lesioni e fratture al volto e in diverse parti del corpo. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. I sanitari l’hanno trasferita in codice rosso all’ospedale “Anna Rizzoli” di Ischia, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe attualmente in pericolo di vita. Nel frattempo i militari hanno rintracciato il padre della vittima nelle immediate vicinanze dell’abitazione. L’uomo è stato bloccato e condotto in caserma. Durante i rilievi, i carabinieri hanno trovato numerose tracce di sangue all’interno dell’appartamento, elementi che hanno consentito di ricostruire le fasi dell’aggressione. Secondo i primi accertamenti investigativi, il 58enne avrebbe colpito brutalmente la figlia alla presenza della moglie, madre della vittima. Una violenza feroce che ha lasciato la donna in condizioni disperate e che ha portato gli investigatori a contestare all’uomo il reato di tentato omicidio.