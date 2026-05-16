NOLA (rgl) – Una mattinata tra profumi autentici, prodotti della tradizione e storie di agricoltura locale nel cuore della città. Domenica 17 maggio, dalle ore 9 alle 13, la Villa Comunale di Nola tornerà ad animarsi con il Mercato della Terra, l’iniziativa promossa da Slow Food Agro Nolano che ogni terza domenica del mese porta in città il meglio delle produzioni contadine del territorio. L’appuntamento è diventato ormai un punto di riferimento per chi sceglie un’alimentazione sana, sostenibile e legata alla stagionalità. Tra i viali della Villa Comunale, i visitatori potranno incontrare direttamente piccoli produttori agricoli e acquistare eccellenze a chilometro zero: frutta e verdura di stagione, pane artigianale, conserve, miele, olio extravergine d’oliva, formaggi, legumi, uova e tanti altri prodotti genuini ottenuti nel rispetto della terra e delle tradizioni locali. Il Mercato della Terra non è soltanto uno spazio dedicato alla vendita, ma un vero momento di incontro tra cittadini e produttori, dove il cibo diventa racconto di identità, cultura e territorio. Questa edizione sarà arricchita anche da un appuntamento speciale dedicato alla biodiversità agricola campana. Alle ore 11 è infatti in programma il Laboratorio del Gusto dedicato al pisello centogiorni del Vesuvio, antico legume a rischio estinzione oggi tutelato come Presidio Slow Food. A guidare il percorso di degustazione e conoscenza sarà Antonio Avino dell’azienda agricola “Le Logge”, produttore impegnato nella salvaguardia di questa varietà tradizionale, conosciuta per la sua particolare dolcezza e per la buccia tenera. Il nome “centogiorni” deriva proprio dalla durata del ciclo produttivo del legume, storicamente coltivato negli orti familiari dell’area vesuviana.