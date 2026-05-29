MONTEFORTE IRPINO (rgl) – Un’intera area boschiva cancellata senza autorizzazioni, in una zona già classificata ad elevato rischio frana. È quanto hanno scoperto i carabinieri forestali di Monteforte Irpino che, insieme ai militari dell’Arma territoriale, hanno denunciato un 50enne del posto per una serie di reati ambientali legati al disboscamento abusivo di un castagneto. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe tagliato illegalmente circa 15mila metri quadrati di bosco ceduo castanile di proprietà privata, operando in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e particolarmente delicata dal punto di vista ambientale. Non solo. I militari hanno accertato anche un movimento terra abusivo effettuato con mezzi meccanici per la realizzazione di una pista in terra battuta all’interno dello stesso fondo. L’operazione rientra nei controlli predisposti dai carabinieri forestali per contrastare i reati contro l’ambiente e il territorio. Al termine delle verifiche, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino con accuse che vanno dal furto aggravato alla distruzione di bellezze naturali, fino all’abusivismo edilizio. Contestualmente è scattato il sequestro dell’intera area interessata dagli interventi abusivi, mentre sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 10mila euro.