MONTELLA (rgl) – Una mattinata drammatica quella vissuta oggi in Irpinia, dove un violento incidente stradale è costato la vita a una donna di 80 anni residente a Montemarano. Il grave sinistro si è verificato intorno alle 10 nel comune di Montella, nei pressi del supermercato Eté. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate frontalmente in un impatto particolarmente violento. L’allarme è scattato attraverso la Centrale Operativa del 118 che ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di Montella insieme ai carabinieri della compagnia locale e a due ambulanze provenienti da Montella e Caposele. A bordo di una delle vetture viaggiava il solo conducente, mentre nell’altra auto si trovavano due coniugi. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere e affidarli immediatamente alle cure del personale sanitario. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Avellino e Ariano Irpino. Purtroppo, per la donna di 80 anni non c’è stato nulla da fare: le gravissime ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali. Dopo i soccorsi, i vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dall’incidente. I carabinieri della compagnia di Montella hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.