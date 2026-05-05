TEORA (rgl) – A ottant’anni da quel gesto che sfidò la paura e il destino, Teora si è fermata per ricordare un eroe silenzioso, un uomo che scelse di mettere la vita degli altri prima della propria. Questa mattina la comunità irpina ha reso omaggio al carabiniere Giuseppe Migliore, protagonista di una pagina di coraggio incisa nella memoria collettiva durante la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia commemorativa, organizzata in occasione dell’80° anniversario del suo sacrificio, ha riunito istituzioni civili, militari e religiose. Presenti il comandante provinciale dei carabinieri di Avellino, Angelo Zito, il sindaco Pasquale Chirico, oltre a rappresentanti dell’Arma e cittadini. Un momento particolarmente toccante è stato segnato dalla presenza della sorella del militare, Maria Migliore, e di Francesco Donatiello, uno dei ragazzi salvati proprio grazie a quell’atto eroico. Fu durante gli anni più bui del conflitto che Migliore sacrificò la propria vita per proteggere tre giovani da un residuato bellico, incarnando fino all’estremo il senso del dovere e della responsabilità. Un gesto che ancora oggi rappresenta un simbolo potente di dedizione al prossimo e di servizio allo Stato. Nel corso della commemorazione, le autorità hanno sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria di uomini come Migliore, esempi concreti dei valori fondanti dell’Arma dei Carabinieri: coraggio, altruismo e spirito di sacrificio. Non solo un ricordo, ma un’eredità morale che continua a parlare alle nuove generazioni.