NOLA (rgl) – Dopo aver conquistato le classifiche streaming e ottenuto il primo disco di platino dell’ultimo Festival con il brano “Ossessione”, Samurai Jay è pronto ad abbracciare i fan campani con un appuntamento esclusivo. Sabato 23 maggio, alle 17, piazza Capri del Vulcano Buono ospiterà infatti l’unico firmacopie in Campania dedicato all’artista, organizzato in occasione dell’uscita del nuovo album “Amatore”, disponibile da venerdì 22 maggio. L’evento rappresenta una delle tappe più attese dai sostenitori del giovane cantante, tra i protagonisti più seguiti della nuova scena musicale italiana. Un’occasione speciale che consentirà al pubblico di incontrare da vicino Samurai Jay, ottenere una copia autografata del nuovo lavoro discografico e scattare una foto ricordo insieme all’artista. Per partecipare sarà necessario essere in possesso del cd o del vinile “Amatore”. Ogni acquisto darà diritto a un pass digitale numerato, ottenibile attraverso l’App ufficiale del Vulcano Buono. Dopo la registrazione nella sezione dedicata agli eventi, gli utenti potranno selezionare il firmacopie e ricevere il Qr Code necessario per l’accesso. Ogni account potrà richiedere fino a due pass digitali, mentre i minorenni potranno partecipare accompagnati da un solo adulto. Previsto un accesso prioritario per coloro che acquisteranno il disco direttamente presso la libreria Mondadori del Vulcano Buono. In questo caso l’ingresso avverrà secondo l’ordine numerico assegnato al momento dell’arrivo. Inoltre, gli acquisti effettuati nello store del centro commerciale consentiranno di accumulare punti extra validi per il programma fedeltà dell’App Vulcano Buono. I supporti fisici saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 22 maggio fino a esaurimento delle scorte. Per garantire una gestione ordinata dell’affluenza, gli organizzatori predisporranno due percorsi distinti: uno dedicato agli acquirenti della Mondadori del Vulcano Buono e uno riservato a chi avrà acquistato il disco online o presso altri punti vendita. Particolare attenzione sarà inoltre rivolta alle persone con disabilità e a chi necessita di servizi dedicati, per le quali sarà previsto un accesso prioritario. Durante il firmacopie i partecipanti potranno realizzare una foto con l’artista utilizzando il proprio smartphone, ma gli scatti saranno effettuati esclusivamente dal personale incaricato dall’organizzazione. Con “Amatore”, Samurai Jay prosegue un percorso musicale che unisce influenze internazionali, sonorità contemporanee e racconti personali, elementi che gli hanno permesso di conquistare una fetta sempre più ampia di pubblico. Il firmacopie del Vulcano Buono si annuncia così come uno degli eventi musicali più attesi del mese in Campania, pronto a richiamare centinaia di fan da tutta la regione per incontrare dal vivo uno degli artisti più seguiti del momento.