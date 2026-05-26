NAPOLI- Dramma familiare al quartiere Sanità di Napoli. Un ragazzo di 12 anni è stato ferito gravemente con due coltellate che hanno raggiunto il polmone sinistro. L’episodio sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione di famiglia e, secondo le prime ricostruzioni investigative, i carabinieri della compagnia Stella non escludono che a colpire il minore possa essere stato il padre. La vicenda è ancora avvolta da molti interrogativi, ma ciò che emerge finora racconta una scena drammatica. Dopo il ferimento del figlio, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita infliggendosi alcune ferite alla gola e al volto con lo stesso coltello utilizzato nell’aggressione. Nel corso dei concitati momenti successivi è rimasta ferita anche la madre del ragazzo, che avrebbe riportato una lesione alla mano. L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe anche aggredito un’infermiera intervenuta per prestare soccorso, rendendo ancora più complessa la gestione dell’emergenza. Padre e figlio sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Pellegrini di Napoli, dove entrambi si trovano ricoverati in prognosi riservata. Le condizioni del dodicenne vengono seguite con la massima attenzione dai medici, mentre gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno dell’abitazione e chiarire il contesto che ha portato alla violenta esplosione di aggressività. I carabinieri hanno avviato tutti gli accertamenti necessari, ascoltando testimoni e raccogliendo elementi utili a definire l’esatta dinamica dei fatti.