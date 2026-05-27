NAPOLI (rgl) – Una corsa nella notte terminata con un’auto capovolta sui binari del tram. È accaduto intorno alle 3 del mattino in via Ponte dei Granili, nella zona orientale di Napoli, dove un violento incidente ha provocato momenti di forte apprensione e pesanti disagi alla circolazione. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale, una Lancia Ypsilon, condotta da un uomo di 39 anni, stava viaggiando in direzione di San Giovanni a Teduccio quando il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo a causa della velocità elevata. L’auto ha prima impattato violentemente contro la recinzione di un cantiere stradale regolarmente segnalato e poi, dopo il forte urto, si è ribaltata terminando la propria corsa direttamente sulla sede tramviaria. Le immagini della scena hanno mostrato la vettura completamente capovolta sui binari, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorritori e della Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale, impegnata nei rilievi tecnici e nella messa in sicurezza dell’area. Nonostante la dinamica particolarmente violenta dell’incidente, sia il conducente che la passeggera presente a bordo sono rimasti fortunatamente feriti in modo non grave. Un epilogo che avrebbe potuto essere ben più drammatico considerando la velocità dell’impatto e il ribaltamento del veicolo. Durante gli accertamenti successivi all’incidente, il trentanovenne è stato sottoposto all’alcoltest. L’esame ha evidenziato un dato particolarmente elevato: il tasso alcolemico riscontrato nel sangue era infatti pari a circa tre volte il limite consentito dalla legge. Per l’uomo è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, mentre nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada per la guida in stato di ebbrezza.