NAPOLI (rgl) – È ancora buio nel quartiere napoletano di Chiaiano quando la notte del 18 maggio si trasforma in una scena di paura e violenza. Sono circa le 3 del mattino quando un uomo di 55 anni, commerciante ortofrutticolo, esce di casa per iniziare la sua giornata di lavoro. Attraversa via Campano e sale nella sua utilitaria, ignaro di ciò che sta per accadere pochi secondi dopo. Dall’ombra di un palazzo sbucano due individui: uno con il volto coperto da un cappuccio, l’altro con casco integrale e una pistola in mano. La rapina è fulminea. L’arma viene puntata contro la vittima, che non ha possibilità di reagire. In pochi istanti i due si impossessano dell’auto e del denaro, lasciando l’uomo sotto shock. Ma proprio in quel momento, la scena viene intercettata da una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Napoli, impegnata in un servizio notturno. La gazzella dell’Arma si avvicina rapidamente e uno dei militari scende dall’auto senza esitazione, dando il via a un inseguimento a piedi tra le strade del quartiere. La fuga dei rapinatori si trasforma in caos: uno dei due non riesce a salire a bordo dell’auto appena rubata e corre con la portiera ancora aperta, nel tentativo disperato di raggiungere il complice. Durante la corsa, getta anche la pistola all’interno dell’utilitaria in movimento. Il carabiniere lo raggiunge in pochi istanti e lo blocca, arrestandolo dopo una breve colluttazione. Il denaro sottratto viene recuperato e restituito al legittimo proprietario. Restano in corso le indagini per rintracciare il secondo complice, riuscito momentaneamente a dileguarsi con l’auto rubata. Gli investigatori stanno ricostruendo l’intera dinamica per risalire alla sua identità.