NAPOLI (rgl) – Una passeggiata serale trasformata in incubo. È quanto accaduto a Napoli, dove una sparatoria esplosa nella notte ha ferito due giovani donne, colpite accidentalmente mentre si trovavano in strada. L’episodio si è verificato ieri sera, poco prima della mezzanotte, in via Francesco Saverio Correra non lontano da piazza Dante. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, alcuni individui avrebbero ingaggiato uno scontro a fuoco, seminando il panico tra i presenti. Durante la sparatoria, due ragazze di 23 e 24 anni, che stavano passeggiando, sono state raggiunte da colpi alle gambe. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che le hanno soccorse e trasportate d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Cto. I medici hanno estratto un’ogiva dalla coscia sinistra della 24enne, mentre entrambe le ferite sono state prese in carico per le cure necessarie. Nessuna delle due è in pericolo di vita. Sul luogo della sparatoria e successivamente in ospedale sono intervenuti i carabinieri della compagnia Centro, affiancati dalla sezione Investigazioni Scientifiche del nucleo Investigativo di Napoli che hanno eseguito i rilievi tecnici. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili, nonché la matrice dello scontro armato.