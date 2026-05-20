BENEVENTO (rgl) – Un semplice controllo stradale si è trasformato in un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di una donna e al sequestro di cocaina, hashish, denaro contante e materiale ritenuto utile all’attività di spaccio. È accaduto nel Beneventano, dove i militari della Guardia di Finanza hanno intercettato una presunta attività illecita durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei traffici criminali. L’operazione è stata condotta dai finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento. Dopo aver intimato l’alt a un’autovettura, i militari avrebbero immediatamente notato l’atteggiamento particolarmente agitato e incerto della conducente durante le procedure di identificazione, circostanza che ha spinto gli operatori ad approfondire gli accertamenti. Nel corso del controllo, i finanzieri avrebbero individuato un rigonfiamento sospetto all’interno dei fuseaux indossati dalla donna. Da lì sarebbe emerso un involucro in cellophane contenente circa 11 grammi di cocaina. La successiva perquisizione personale, estesa anche al veicolo e all’abitazione della fermata, avrebbe consentito di rinvenire ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente. All’interno della borsa della donna sarebbero stati trovati circa 3,6 grammi di hashish e circa mille euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. Presso il domicilio, invece, i militari avrebbero sequestrato altri 100 grammi di hashish custoditi in due involucri di cellophane e un bilancino elettronico di precisione, elemento spesso considerato indicativo dell’attività di confezionamento delle dosi. Secondo una prima stima investigativa, l’intero quantitativo di droga sequestrato, una volta immesso sul mercato illecito, avrebbe potuto generare profitti superiori ai 3 mila euro. Al termine delle operazioni la donna, di nazionalità italiana, è stata arrestata con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’Autorità Giudiziaria competente ha successivamente disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel territorio provinciale,