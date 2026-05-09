SAN GENNARO VESUVIANO (rgl) – Un normale controllo su strada si è trasformato in un importante blitz antidroga. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato un ragazzo di 17 anni con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio è avvenuto nel territorio di San Gennaro Vesuviano, dove la Polizia di Stato sta intensificando i servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di droga e le attività di spaccio sul territorio. Gli agenti, durante un servizio di controllo, hanno notato il giovane nei pressi di uno scooter. Un atteggiamento ritenuto sospetto ha spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti. L’intuito investigativo si è rivelato fondato: all’interno del motociclo sono stati trovati circa 700 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento della droga e due coltelli con le lame intrise di sostanza stupefacente. Per il minorenne è scattato immediatamente l’arresto. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato dagli agenti.