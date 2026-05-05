Nola riscopre i suoi tesori nascosti: parte il “Maggio dell’Arte”

NOLA (rgl) – C’è una bellezza che resiste al tempo e all’oblio. È quella che vive nei luoghi meno battuti, nei monumenti dimenticati, nelle storie che rischiano di scomparire. A Nola, il “Maggio dell’Arte” diventa un invito a fermarsi, osservare e riscoprire un patrimonio culturale che chiede solo di essere raccontato. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Nola, accende i riflettori sui siti storici meno conosciuti ma ricchi di valore, trasformando il mese di maggio in un percorso tra memoria e identità. Si parte domenica 10 maggio con una visita guidata straordinaria al convento di Santa Chiara, guidata da Tonia Solpietro, direttrice dell’ufficio beni culturali della Diocesi di Nola, che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle peculiarità artistiche e architettoniche del complesso. “Dobbiamo costruire un percorso condiviso nel nome della valorizzazione del territorio”, ha sottolineato Solpietro, evidenziando il ruolo centrale dei giovani e delle associazioni nella tutela del patrimonio. Il programma prosegue domenica 17 maggio con la Giornata Nazionale dei Castelli, promossa dall’Istituto Italiano dei Castelli, con un itinerario nel centro storico alla ricerca delle antiche fortificazioni, fino al recentemente riqualificato parco Mastrilli. Spazio anche alla Notte dei Musei, con l’apertura straordinaria del museo Storico Archeologico di Nola e del museo Diocesano di Nola. Tra le opere protagoniste, la suggestiva tela “La Gloria di San Guglielmo”, recentemente restaurata, simbolo di una ricchezza culturale che merita di essere riscoperta. Il viaggio proseguirà fino a Pernosano, nel comune di Pago del Vallo di Lauro, con l’apertura eccezionale del complesso di Santa Maria Assunta e un percorso dedicato alla figura di San Paolino, in vista della tradizionale Festa dei Gigli. A chiudere il calendario, teatro e musica: lo spettacolo “Le bugie con le gambe lunghe” di Eduardo De Filippo e l’anteprima della Festa della Musica, con protagonisti gli studenti del liceo musicale Albertini di Nola. “Non si tratta solo di attrarre turisti – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Giuseppe Bianco – ma di ricordarci perché questi luoghi contano per noi. Prima ancora che spettacolo, la nostra è identità”.