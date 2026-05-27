NOLA (rgl) – La sospensione del servizio mensa nelle scuole comunali di Nola, disposta ieri dall’amministrazione dopo un’ispezione dei Nas presso l’Istituto Comprensivo Mameli, accende il dibattito politico e alimenta le preoccupazioni delle famiglie. Al centro della vicenda ci sono la sicurezza alimentare degli alunni e le garanzie sulla qualità del servizio destinato ai bambini. A intervenire è il Partito Democratico cittadino, che definisce l’accaduto «gravissimo», ricordando come nel corso dell’anno scolastico siano già emerse criticità legate alla refezione scolastica. Per questo motivo il Pd chiede al Comune di procedere rapidamente con tutte le verifiche necessarie per accertare eventuali responsabilità o inadempienze da parte della ditta incaricata del servizio. Secondo quanto riferito dai rappresentanti democratici, è fondamentale fornire ai genitori informazioni chiare sia sui tempi necessari per la riattivazione della mensa sia sulle misure che saranno adottate per garantire standard adeguati nel prossimo anno scolastico. Una richiesta che punta a ristabilire fiducia e serenità tra le famiglie coinvolte. Sul caso si prepara anche un’iniziativa istituzionale. I consiglieri comunali della lista “Il Gelso 2024” sarebbero infatti pronti a presentare un’interrogazione per fare piena luce sull’accaduto e conoscere le intenzioni dell’amministrazione rispetto al futuro del servizio. Il capogruppo avrebbe già richiesto la documentazione relativa all’ispezione effettuata nella giornata del 26 maggio e agli eventuali provvedimenti conseguenti. “Qui si parla della salute e della sicurezza alimentare dei nostri figli”, sottolineano dal Partito Democratico, ribadendo la vicinanza ai genitori e l’intenzione di seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda. Un tema che, secondo il Pd, dovrebbe superare le divisioni politiche e vedere tutte le istituzioni impegnate nella tutela dei bambini e nella garanzia di un servizio essenziale per le famiglie del territorio.