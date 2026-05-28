BRUSCIANO (rgl) – Una nuova apertura che porta con sé opportunità di lavoro e nuove prospettive occupazionali per il territorio. McDonald’s annuncia l’arrivo di un nuovo ristorante a Brusciano e l’avvio delle selezioni per assumere 40 persone che entreranno a far parte dello staff del locale. L’azienda ha già aperto le candidature online per individuare i profili che parteciperanno alla tappa locale del McDonald’s Job Tour, il format itinerante dedicato alla selezione del personale per nuove aperture e assunzioni in tutta Italia. L’evento di recruiting si svolgerà nella prima metà di giugno e rappresenterà il momento decisivo per i colloqui individuali con i candidati selezionati. La ricerca è rivolta a persone motivate, con voglia di lavorare in squadra e a contatto con il pubblico. Tra gli aspetti sottolineati dall’azienda ci sono la possibilità di crescita professionale, i percorsi di formazione interna e la stabilità contrattuale: secondo quanto comunicato, circa il 95% dei contratti nei ristoranti McDonald’s è stabile. Per candidarsi bisognerà completare entro l’8 giugno la prima fase di selezione attraverso il sito ufficiale di McDonald’s Italia, compilando un questionario online e caricando il proprio curriculum vitae. I candidati ritenuti idonei dovranno successivamente sostenere un test attitudinale finalizzato a individuare competenze e punti di forza personali. Chi supererà anche questa fase riceverà una convocazione ufficiale per partecipare alla tappa del Job Tour dedicata a Brusciano, durante la quale sarà possibile sostenere i colloqui e confrontarsi direttamente con dipendenti e responsabili dei ristoranti McDonald’s già presenti sul territorio. L’apertura del nuovo punto vendita rientra nel più ampio piano di espansione nazionale dell’azienda, che per il 2026 prevede circa 5mila nuove assunzioni in tutta Italia. Un investimento che punta a rafforzare la presenza del marchio sul territorio e, allo stesso tempo, a creare nuove opportunità occupazionali soprattutto per giovani e persone alla ricerca di un primo impiego.