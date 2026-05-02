Orrore ad Angri: narcotizza il marito e lo evira, arrestata 41enne

ANGRI (rgl) – Un episodio di inaudita violenza scuote l’Agro nocerino-sarnese, dove una vicenda dai contorni drammatici ha lasciato sotto shock un’intera comunità. È accaduto nel pomeriggio del Primo Maggio ad Angri, in provincia di Salerno. Una donna di 35 anni è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio dopo aver, secondo le prime ricostruzioni, narcotizzato e poi evirato il marito 41enne. L’uomo, anch’egli di origine bangladese, è attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Umberto I, dove i sanitari stanno tentando di stabilizzarne il quadro clinico. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinate dal comandante Gianfranco Albanese e dalla Procura locale, l’uomo avrebbe iniziato ad avvertire una forte sonnolenza durante il pranzo. Un elemento che fa ipotizzare la somministrazione di una sostanza narcotizzante. Approfittando dello stato di incoscienza del marito, la donna avrebbe poi compiuto l’aggressione, provocandogli gravissime lesioni. Nonostante le condizioni critiche, il 41enne è riuscito a chiedere aiuto ai vicini, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Angri e il personale sanitario del 118. La donna è stata arrestata in quasi flagranza di reato e trasferita in carcere.