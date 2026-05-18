POLLENA TROCCHIA (rgl) – Un inquietante giallo scuote la notte nel Napoletano. I corpi senza vita di due donne sono stati trovati poco prima dell’una all’interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, in viale Italia. Un ritrovamento drammatico che ha immediatamente fatto scattare un’imponente attività investigativa coordinata dalla Procura di Nola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco insieme ai militari della stazione di Cercola e agli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I corpi delle due donne, non ancora identificate, sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Secondo i primi accertamenti, le vittime sarebbero precipitate da due differenti vani ascensore presenti nel palazzo. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo, ma tra le piste al vaglio prende sempre più consistenza quella del duplice omicidio. Gli elementi raccolti nelle prime ore d’indagine renderebbero infatti poco credibile l’ipotesi del suicidio, che al momento appare quasi del tutto esclusa. Le due donne potrebbero essere straniere e, secondo alcune verifiche ancora in corso, non si esclude che gravitassero nel mondo della prostituzione. Un dettaglio che gli inquirenti stanno approfondendo per ricostruire le ultime ore di vita delle vittime e i loro eventuali contatti. L’intera area del cantiere è stata sequestrata per consentire ulteriori rilievi tecnici e scientifici. I carabinieri stanno acquisendo immagini di videosorveglianza della zona e ascoltando eventuali testimoni che possano aver notato movimenti sospetti nelle ore precedenti al ritrovamento.