CASORIA (rgl) – L’ombra delle rapine torna a farsi sentire nell’area a nord di Napoli, ma i controlli serrati dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna portano a un nuovo intervento sul territorio di Casoria. Un’operazione all’alba che ha portato all’arresto di un 28enne e alla denuncia di altri due uomini, sospettati di essere pronti a compiere azioni criminali ai danni di esercizi commerciali. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto alle rapine ai danni di attività commerciali, intensificato nelle ultime settimane dalle forze dell’ordine nell’area metropolitana di Napoli. Secondo quanto ricostruito, i militari hanno prima monitorato i movimenti dei tre uomini — un 28enne di Arzano già noto alle forze dell’ordine e due complici di 34 e 33 anni — per poi intervenire in un momento ritenuto significativo ai fini investigativi. Il gruppo è stato fermato a Casoria durante un controllo mirato. Nel corso della perquisizione, il 28enne è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani modificata e resa pienamente funzionante, elemento che ha fatto scattare immediatamente l’arresto. Gli altri due uomini, invece, sono stati denunciati: con loro sarebbero stati rinvenuti passamontagna e guanti, materiale che gli investigatori ritengono compatibile con la preparazione di eventuali azioni criminali. Il 28enne è stato trasferito in carcere, mentre proseguono gli accertamenti dei carabinieri per verificare se il gruppo possa essere collegato a recenti episodi di rapina registrati nella zona nord di Napoli.