mercoledì, Maggio 20, 2026
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Perde il controllo dell’auto e finisce contro un edificio: paura nel cuore di Avellino

CampaniaAvellino
Redazione GL
Author: Redazione GL
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AVELLINO (rgl) – Paura nel pomeriggio di ieri ad Avellino dove un’auto è improvvisamente uscita di strada terminando la sua corsa contro la struttura di un edificio nel pieno centro cittadino. Erano circa le 16:30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, una vettura con a bordo il solo conducente ha perso il controllo mentre percorreva piazza Kennedy. L’auto è finita fuori carreggiata, impattando con violenza contro i pilastri del porticato di un fabbricato. L’urto ha destato preoccupazione tra i presenti, ma fortunatamente non si registrano conseguenze gravi per il conducente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, verificando le condizioni di sicurezza della struttura coinvolta nell’impatto. Successivamente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale di Avellino, impegnati nei rilievi e negli adempimenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le verifiche proseguono per chiarire cosa abbia causato la perdita di controllo del mezzo.

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