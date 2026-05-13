NAPOLI (rgl) – La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo di colore Giallo valido dalle 13 alle 21 di oggi, mercoledì 13 maggio, per locali rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità. Queste, in dettaglio, le aree su cui vige l’allerta meteo: zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), zona 2 (Alto Volturno e Matese), zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento). Si prevedono possibili precipitazioni anche a carattere di temporale caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. I fenomeni potrebbero essere accompagnati anche da raffiche di vento, fulminazioni e grandinate. In alcuni punti del territorio si potrebbero determinare fenomeni di dissesto idrogeologico. Gli scenari di impatto al suolo evidenziano: possibili danni alle coperture e strutture provvisorie; possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; possibili cadute massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.