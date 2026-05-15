MONTEFORTE IRPINO (rgl) – Una pista in terra battuta realizzata nel cuore di un’area sottoposta a vincolo idrogeologico, senza alcuna autorizzazione e con l’ausilio di mezzi meccanici. È quanto scoperto dai carabinieri forestali di Monteforte Irpino durante una serie di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali sul territorio irpino. L’operazione, condotta in sinergia con i militari della linea territoriale, ha portato al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino di un 35enne del posto, ritenuto responsabile di abusivismo edilizio. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l’uomo, proprietario di un fondo agricolo situato nel comune di Monteforte Irpino e destinato a castagneto da frutto, avrebbe realizzato una vera e propria pista sterrata all’interno dell’area vincolata, intervenendo senza i necessari permessi previsti dalla normativa ambientale e paesaggistica. L’opera irregolare si estendeva su una superficie di circa 15mila metri quadrati, modificando in maniera significativa il territorio interessato. Al termine degli accertamenti, i carabinieri forestali hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intera area interessata dai lavori illegali, al fine di impedire ulteriori interventi e preservare il delicato equilibrio ambientale della zona.