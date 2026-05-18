POLLENA TROCCHIA (rgl) – Un caso che ha scosso profondamente il Napoletano trova una prima, drammatica svolta investigativa. Le due donne ritrovate senza vita in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in viale Italia, sarebbero state uccise in due momenti distinti da una stessa persona. È quanto emerge dalle indagini coordinate dalla Procura di Nola e condotte dai carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco insieme ai militari della stazione di Cercola. Le vittime sono una 29enne originaria del casertano e una 49enne di nazionalità ucraina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, entrambe sarebbero state uccise dopo avere incontrato lo stesso uomo in circostanze simili, in episodi separati avvenuti a distanza di giorni. Il presunto autore del duplice omicidio è un 48enne di Sant’Anastasia, sottoposto a fermo nelle ultime ore. L’uomo, ascoltato a lungo dagli inquirenti, avrebbe iniziato a fornire alcune ammissioni, delineando un quadro investigativo ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Secondo l’ipotesi investigativa, gli incontri con le due donne sarebbero avvenuti all’interno della stessa area di cantiere, e sarebbero degenerati al momento del pagamento della prestazione, sfociando in violente liti culminate nell’aggressione mortale. A rafforzare il quadro indiziario vi sarebbe anche la testimonianza di una coppia che si trovava nei pressi del cantiere e che avrebbe visto l’uomo entrare con una delle donne per poi allontanarsi da solo poco dopo, con una borsa in mano. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Nola Martina Salvati, che sta seguendo ogni sviluppo dell’inchiesta insieme ai carabinieri. L’intera area del cantiere resta sotto sequestro per ulteriori rilievi tecnico-scientifici. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio gli ultimi movimenti delle vittime e i contatti dell’uomo nelle ore precedenti ai delitti, mentre proseguono gli accertamenti per definire con precisione la dinamica dei due omicidi.