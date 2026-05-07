SANTA MARIA A VICO (rgl) – Doveva essere una normale mattinata di lavoro in un laboratorio di analisi, ma in pochi minuti la tensione è esplosa trasformando la struttura sanitaria in uno scenario di paura e caos. È accaduto ieri mattina a Santa Maria a Vico, lungo via Nazionale, dove un uomo avrebbe aggredito il titolare del centro e il personale sanitario dopo aver preteso di ottenere immediatamente un referto medico. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale Stazione, intervenuti dopo una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, un 45enne del Casertano, incensurato, si sarebbe presentato presso il laboratorio chiedendo con urgenza la consegna di alcuni esami clinici senza rispettare l’ordine delle prenotazioni già previsto dalla struttura. Al rifiuto opposto dal titolare del laboratorio, un 43enne, l’uomo avrebbe perso il controllo. La discussione sarebbe degenerata rapidamente fino all’aggressione fisica nei confronti del professionista e di alcuni operatori sanitari presenti all’interno della struttura. Durante i momenti di forte concitazione sarebbero stati anche danneggiati arredi e suppellettili del centro medico, tra lo shock dei presenti. L’arrivo tempestivo dei militari dell’Arma ha consentito di riportare la calma e di avviare immediatamente gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Raccolte le testimonianze e gli elementi utili alle indagini, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il 45enne, ritenuto responsabile di lesioni personali, minacce aggravate e danneggiamento.