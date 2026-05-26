ROCCARAINOLA (rgl) – C’è un universo nascosto nei dettagli più piccoli, nelle sfumature che spesso passano inosservate e nelle emozioni che riescono a raccontare interi mondi. È da questa suggestione che nasce “Microcosmi – Emozioni in formato ridotto”, l’evento culturale e artistico che sabato 30 maggio, alle 18:30, trasformerà il museo multimediale sala “Mario Magliocca” di Roccarainola in uno spazio di incontro tra arte, culture e linguaggi creativi. Promossa dal Polo Museale “Luigi D’Avanzo” con il patrocinio del Comune di Roccarainola, l’iniziativa punta a valorizzare l’arte come strumento di dialogo e connessione, offrendo al pubblico un percorso immersivo capace di unire sensibilità diverse attraverso opere, racconti e interpretazioni che trovano proprio nella dimensione ridotta la loro forza espressiva. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà la curatrice Lina D’Avanzo, responsabile della direzione artistica e della presentazione dell’evento, mentre la traduzione in lingua inglese affidata a Eugenia Natale confermerà la vocazione internazionale della manifestazione e l’apertura verso un pubblico sempre più ampio. La serata vedrà la partecipazione di autorevoli protagonisti del panorama artistico e culturale. Interverranno il professor Pasquale Lettieri, docente dell’Abana e critico d’arte, il maestro Federico Natale, direttore artistico del progetto “Murales Gentili”, la musicista Svetlana Trofimova e la doppiatrice Maria Sorrentino, protagonisti di un confronto multidisciplinare dedicato alle nuove forme dell’espressione artistica contemporanea. Saluti istituzionali del sindaco di Roccarainola Giuseppe Russo, del presidente del Consiglio comunale Giovanni Sirignano e del presidente del Polo Museale Carmine Centrella. A moderare l’incontro sarà la giornalista Giovanna Ambrosino. “Microcosmi” si presenta come un itinerario simbolico in cui ogni dettaglio diventa racconto, ogni opera una finestra aperta su emozioni universali e ogni linguaggio artistico uno strumento per superare confini geografici e culturali. L’ingresso all’evento è libero.