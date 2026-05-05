Roccarainola, arriva “Dindada”: la poesia torna protagonista

ROCCARAINOLA (rgl) – Un viaggio tra memoria, assenza e resistenza, dove le parole diventano rifugio e strumento di ricerca interiore. È questo lo spirito di “Dindada”, la nuova raccolta poetica che sarà protagonista di un appuntamento culturale nel cuore di Roccarainola. Sabato 9 maggio, alle ore 18:30, il Palazzo Baronale di Roccarainola ospiterà la presentazione dell’opera firmata da Mariaelena Lazzaro, docente di materie letterarie e voce sensibile della poesia contemporanea. “Dindada” si propone come un percorso intimo e profondo, in cui l’esperienza personale si trasforma in narrazione condivisa. I versi attraversano temi universali, restituendo emozioni e riflessioni capaci di parlare a un pubblico ampio, con uno stile diretto ma carico di significato. Durante l’incontro, le letture saranno affidate a Maria De Risi e Giovanna Ambrosino, mentre il dialogo con l’autrice sarà guidato da Annamaria Covone, offrendo al pubblico un’occasione di confronto e approfondimento. L’iniziativa, promossa dal Polo Museale Luigi D’Avanzo, è aperta a tutti e rappresenta un nuovo momento di valorizzazione della cultura e della poesia sul territorio.