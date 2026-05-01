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Roccarainola, notte di fuoco: tre auto distrutte e furgone danneggiato

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
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ROCCARAINOLA (nl) – Notte di paura e fiamme quella appena trascorsa a Roccarainola dove un incendio ha provocato ingenti danni a diversi veicoli parcheggiati nei pressi di un’autocarrozzeria. Erano da poco passata la mezzanotte quando i carabinieri della stazione di Tufino sono intervenuti in via Benevento a Roccarainola, al confine con il territorio del comune di Cicciano, a seguito della segnalazione di un rogo sviluppatosi in un piazzale adiacente all’attività. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Nola, i militari hanno constatato la gravità della situazione: le fiamme, alimentate anche dal forte vento che ha interessato la zona, hanno completamente distrutto tre autovetture, mentre un furgone è stato danneggiato insieme ad altri cinque veicoli tra auto e moto. I mezzi coinvolti sono risultati appartenere a clienti dell’officina, aumentando il bilancio dei danni. L’incendio è stato domato dopo un complesso intervento dei vigili del fuoco, mentre i carabinieri della stazione di Roccarainola hanno avviato le indagini per chiarire l’origine del rogo. Al momento, tra le ipotesi al vaglio, non si esclude la natura accidentale dell’incendio.

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