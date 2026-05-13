mercoledì, Maggio 13, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Roccarainola, viaggio nella leggenda di Louis Armstrong tra musica e libertà

NolanoRoccarainola
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

ROCCARAINOLA – Un viaggio tra musica, storia e diritti civili attraverso la figura di uno dei più grandi artisti del Novecento. Venerdì 15 maggio, alle 18:30, presso il Museo Multimediale – ex Chiesa Santa Maria delle Grazie di Roccarainola, si terrà la presentazione del libro “Louis Armstrong, la leggenda. La musica oltre il razzismo”, scritto da Filomena Carrella. L’iniziativa, promossa dal museo civico “Luigi D’Avanzo” e dal Comune di Roccarainola, rappresenta un’occasione di approfondimento culturale dedicata alla straordinaria vicenda artistica e umana di Louis Armstrong, icona mondiale del jazz e simbolo di emancipazione attraverso la musica. Nel volume, l’autrice ripercorre la carriera del celebre trombettista statunitense, soffermandosi non solo sul talento musicale che lo ha reso immortale, ma anche sul contesto storico e sociale segnato dalle discriminazioni razziali contro la comunità afroamericana. Un racconto che intreccia arte, memoria e impegno civile, mettendo in luce il potere universale della musica come strumento di inclusione e dialogo. L’appuntamento culturale si inserisce nel calendario delle attività promosse sul territorio per valorizzare la lettura, la conoscenza storica e il patrimonio artistico-musicale internazionale.

Print Friendly, PDF & Email
spot_img
Previous article
Auto senza assicurazione e tasse: scoperta rete criminale da 200 veicoli, 8 misure cautelari in Irpinia
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com