ROCCARAINOLA – Un viaggio tra musica, storia e diritti civili attraverso la figura di uno dei più grandi artisti del Novecento. Venerdì 15 maggio, alle 18:30, presso il Museo Multimediale – ex Chiesa Santa Maria delle Grazie di Roccarainola, si terrà la presentazione del libro “Louis Armstrong, la leggenda. La musica oltre il razzismo”, scritto da Filomena Carrella. L’iniziativa, promossa dal museo civico “Luigi D’Avanzo” e dal Comune di Roccarainola, rappresenta un’occasione di approfondimento culturale dedicata alla straordinaria vicenda artistica e umana di Louis Armstrong, icona mondiale del jazz e simbolo di emancipazione attraverso la musica. Nel volume, l’autrice ripercorre la carriera del celebre trombettista statunitense, soffermandosi non solo sul talento musicale che lo ha reso immortale, ma anche sul contesto storico e sociale segnato dalle discriminazioni razziali contro la comunità afroamericana. Un racconto che intreccia arte, memoria e impegno civile, mettendo in luce il potere universale della musica come strumento di inclusione e dialogo. L’appuntamento culturale si inserisce nel calendario delle attività promosse sul territorio per valorizzare la lettura, la conoscenza storica e il patrimonio artistico-musicale internazionale.