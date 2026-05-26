SAN PAOLO BEL SITO (rgl) – Undici voti appena. È questo il margine che ha deciso le elezioni a San Paolo Bel Sito, una distanza minima che lascia aperto più di un interrogativo e alimenta la richiesta di verifica delle schede elettorali. A parlare è Manolo Cafarelli, candidato della lista Fare Il Bel Sito, che all’indomani del voto ringrazia i cittadini per il sostegno ricevuto ma non nasconde la delusione per un risultato sfiorato per pochissimo. “Voglio esprimere la nostra più profonda gratitudine a ciascun cittadino che ha scelto di darci fiducia, sostenendo la squadra della lista Fare Il Bel Sito”, ha dichiarato Cafarelli. “Perdere per soli 11 voti lascia indubbiamente un pizzico di amaro in bocca, ma questo risultato così ravvicinato dimostra quanto la comunità creda nel nostro progetto. La nostra determinazione resta immutata”. Proprio per la ristrettezza dello scarto, il candidato annuncia un passaggio formale. “Per il rispetto che dobbiamo a ogni singolo elettore e per la massima trasparenza del processo democratico, comunichiamo che avvieremo una formale istanza per la verifica e il riconteggio delle schede elettorali. Lo riteniamo un atto doveroso per accertare, senza ombra di dubbio, la reale volontà espressa dalle urne”. Nel frattempo, Cafarelli riconosce l’esito del voto e rivolge gli auguri al nuovo sindaco Raffaele Riccio. “Il lavoro da fare per il nostro paese è tanto e noi siamo pronti a fare la nostra parte con la stessa passione di sempre. Rivolgo i miei auguri di buon lavoro al nuovo sindaco per l’impegno che lo attende”. Non manca l’annuncio di un’opposizione attiva: “Da parte nostra garantiamo sin da ora un’opposizione vigile ma costruttiva: le nostre proposte non mancheranno mai, perché il bene della comunità viene prima di qualsiasi colore politico”. Ma il messaggio si fa più duro quando Cafarelli affronta alcuni episodi avvenuti durante la fase elettorale e subito dopo il voto. “Collaborazione e rispetto istituzionale non significheranno mai tollerare l’indecenza”, afferma. “Colpire sul piano personale mia figlia e un’altra ragazza all’interno dei seggi e, in serata, spingersi fin fuori dall’ingresso di casa nostra per offendere e provocare non è entusiasmo elettorale, ma pura e vile prepotenza”. Da qui l’appello finale: “Spero vivamente che venga fatta immediata pulizia attorno a questa nuova amministrazione, allontanando chi usa la prevaricazione al posto del dialogo civico. Il paese ha bisogno di serenità, trasparenza e rispetto”. Il messaggio si chiude con una conferma di continuità politica: “Grazie ancora a tutti i nostri elettori. Il nostro viaggio per Fare Il Bel Sito continua”.