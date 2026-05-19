SAN VITALIANO (rgl) – Il Questore di Napoli ha emesso due provvedimenti di Daspo della durata di due anni nei confronti di un 19enne e di un 21enne di San Vitalano, ritenuti responsabili di aver ostacolato il regolare svolgimento del Giro d’Italia durante la tappa Paestum-Napoli del 14 maggio. I provvedimenti sono stati istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura. I due giovani, al passaggio dei ciclisti lungo via Nazionale delle Puglie, hanno invaso improvvisamente il percorso di gara, interferendo con la corsa e creando una situazione di concreto pericolo. In più occasioni, avrebbero anche tentato di spintonare alcuni corridori con l’intento di farli cadere, mettendo a rischio non solo l’incolumità degli atleti coinvolti, ma anche quella degli altri partecipanti e del pubblico presente lungo il percorso. L’episodio era stato immediatamente segnalato agli agenti del commissariato di Nola, che avevano proceduto alla denuncia dei due giovani per pericolo all’incolumità pubblica durante manifestazioni sportive, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e tentate lesioni personali. Il provvedimento del Daspo arriva ora a distanza di alcuni giorni dai fatti e rappresenta una misura di prevenzione per evitare che episodi simili possano ripetersi durante eventi sportivi ad alto afflusso di pubblico.