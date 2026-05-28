CASORIA (rgl) – Un deposito clandestino nascosto in un locale seminterrato, tonnellate di sigarette di contrabbando pronte per essere distribuite e perfino un dispositivo capace di bloccare comunicazioni e sistemi GPS. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord. Il blitz è scattato durante un’attività di controllo economico del territorio eseguita dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Napoli. I militari hanno notato un furgone uscire da un deposito a Casoria. Alla vista delle forze dell’ordine, il conducente avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente effettuando una brusca inversione di marcia, comportamento che ha immediatamente insospettito i finanzieri. Il controllo del mezzo ha permesso di scoprire diverse casse di sigarette di contrabbando recanti marchi molto noti. Da lì è partita la perquisizione del locale dal quale il furgone era uscito. All’interno del deposito i finanzieri hanno trovato circa cinque tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, ancora imballati e suddivisi accuratamente per tipologia. Una quantità enorme di merce illegale che, secondo gli investigatori, era pronta per essere immessa sul mercato clandestino. Durante le operazioni è stato rinvenuto anche un jammer, un disturbatore di frequenze utilizzato per bloccare sistemi di comunicazione e localizzazione come GPS, reti telefoniche mobili e onde radio. Un elemento che evidenzierebbe un’organizzazione strutturata e dotata di strumenti tecnologici per eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine. Al termine dell’operazione un 30enne è stato arrestato con accuse che vanno dal contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato dalla contraffazione dei marchi, fino alla ricettazione e all’impedimento illecito di comunicazioni o conversazioni telefoniche e telematiche.