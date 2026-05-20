CASAGIOVE (rgl) – Un’auto sospetta che si aggira per le strade di Casagiove, poi il controllo, e la scoperta: nel veicolo, decine di monili in oro pronti a essere probabilmente rivenduti. È così che i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno sventato una truffa ai danni di un’anziana, denunciando tre persone ritenute responsabili del raggiro. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 19 maggio, durante un ordinario servizio di controllo del territorio. I militari hanno fermato una Smart Forfour che mostrava un atteggiamento ritenuto sospetto. A bordo del veicolo, i tre occupanti sono stati trovati in possesso di circa 120 grammi di gioielli in oro. Gli immediati accertamenti hanno permesso di ricostruire la provenienza della refurtiva. Poche ore prima, i tre si sarebbero presentati presso l’abitazione di una donna anziana residente nel Cassinate, fingendosi appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Con un raggiro studiato nei dettagli, avrebbero convinto la vittima a consegnare i propri preziosi, facendo leva su presunti problemi giudiziari che avrebbero potuto coinvolgere il marito in caso di mancata collaborazione. Una tecnica purtroppo già nota, basata su paura e pressione psicologica, che ancora una volta ha colpito una persona vulnerabile. La refurtiva è stata sequestrata e sarà restituita alla legittima proprietaria. Intanto proseguono le indagini per verificare se i tre possano essere coinvolti in episodi simili avvenuti nel territorio.