SIRIGNANO (rgl) – Una segnalazione tempestiva al 112, pochi minuti di intervento e il furto viene interrotto prima che possa essere portato a termine. È accaduto nella notte a Sirignano, dove i carabinieri della compagnia di Baiano hanno arrestato in flagranza di reato un 49enne residente a Napoli, sorpreso mentre stava smontando le ruote di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via. L’operazione è scattata dopo una chiamata giunta alla centrale operativa che segnalava movimenti sospetti nei pressi di alcune auto in sosta. I militari dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti immediatamente e, una volta sul posto, hanno colto l’uomo mentre era intento ad asportare due ruote dal veicolo preso di mira. Per il presunto autore del furto non c’è stato il tempo di tentare la fuga. I carabinieri lo hanno bloccato sul posto e accompagnato in caserma per gli adempimenti previsti dall’Autorità Giudiziaria. La refurtiva è stata recuperata integralmente e restituita al legittimo proprietario. L’episodio conferma ancora una volta l’importanza delle segnalazioni dei cittadini nella prevenzione e nel contrasto dei reati predatori. Proprio per questo l’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a contattare tempestivamente il numero di emergenza 112 in presenza di situazioni sospette o persone che si aggirano con atteggiamenti insoliti, contribuendo così alla sicurezza del territorio.