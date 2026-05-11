SORRENTO (rgl) – Una mattinata che doveva essere come tante si è trasformata in tragedia nel cuore di Sorrento. Intorno alle 10:45 di oggi, un uomo di 64 anni, residente a Massa Lubrense, ha perso la vita dopo essere precipitato dal muro perimetrale del cortile interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, nelle adiacenze del campo sportivo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 64enne si trovava nell’area per effettuare alcuni lavori di pulizia e stava probabilmente rimuovendo delle erbacce quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. L’impatto è stato violentissimo e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Sorrento insieme ai militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’area è stata transennata mentre gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a comprendere se si sia trattato di un tragico incidente dovuto a una perdita di equilibrio o se vi siano altri fattori che abbiano contribuito alla caduta.