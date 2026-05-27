Sport e disabilità: le barriere invisibili che frenano l’inclusione

BAIANO (Nello Lauro) – Dopo aver raccontato il valore dello sport per un ragazzo con disabilità (clicca e leggi qui la prima puntata), questa seconda puntata entra nella parte più scomoda e più vera dell’inclusione: le barriere che non si vedono, quelle che non sono fatte di gradini o porte strette, ma di paure, pregiudizi, disinformazione e scelte mancate. A guidarci sono ancora una volta Katia Lace, avvocato, Garante per la Disabilità del Comune di Sirignano e terapista ABA, e Marianna Corrado, personal trainer laureata in Scienze Motorie e fondatrice della Fitness Love Gym di Sperone/Baiano. Katia conosce le esclusioni che avvengono prima ancora di entrare in una palestra: le risposte negate, le scuse, la mancanza di tutele. Marianna conosce invece ciò che accade quando un ragazzo con fragilità riesce finalmente a varcare quella soglia: l’accoglienza spontanea dei coetanei, la paura degli adulti, la possibilità concreta di costruire un gruppo diverso. Questa puntata racconta perché l’inclusione spesso fallisce e cosa succede quando, invece, si prova davvero a farla. L’inclusione sportiva non fallisce per mancanza di strumenti: fallisce per mancanza di coraggio. Lo dicono chiaramente Katia e Marianna, che ogni giorno si scontrano con ostacoli che non sono fisici, ma mentali. Barriere che non si vedono, ma che pesano più di un muro.

“LE BARRIERE NON SONO ARCHITETTONICHE, SONO MENTALI” – Katia Lace non usa giri di parole. «Molti ragazzi con disabilità restano fuori dallo sport perché vengono considerati “impegnativi”. Non perché non possano farcela, ma perché richiedono un approccio diverso, soprattutto nella fase iniziale». E spiega cosa significa davvero “inclusione” dal punto di vista ABA: “All’inizio serve un rapporto 1:1. Serve un tutor che faccia peering, che entri nelle grazie del ragazzo, che costruisca fiducia. Solo dopo si può procedere con un inserimento graduale nel gruppo, con strategie ad hoc. È un percorso, non un miracolo”. Poi arriva la denuncia più forte: “Gli errori più frequenti? Escludere a priori. Senza neppure conoscere il ragazzo. Le scuse sono sempre le stesse: “Non abbiamo personale”, “può farsi male”, “non abbiamo spogliatoi idonei”. Ma la verità è che non si vuole affrontare la sfida. Si teme la contaminazione. È vergognoso”. Katia parla anche da madre. E qui la voce cambia. “Vedere mio figlio nuotare da solo mentre guarda gli altri ridere insieme… quello è il dolore più grande. Lui non conosce l’invidia, non conosce la cattiveria. Ma non viene inserito in un gruppo. Non si vogliono “miscelare” i normodotati con gli autistici. È una discriminazione silenziosa, ma devastante”.

“I RAGAZZI ACCOLGONO, SONO GLI ADULTI AD AVERE PAURA”: Marianna Corrado conferma ciò che Katia denuncia, ma dalla prospettiva del campo. “Quando arriva un ragazzo con disabilità, i ragazzi del gruppo reagiscono benissimo. Sono curiosi, accoglienti, spontanei. L’inclusione non spaventa i bambini: spaventa gli adulti. Sono gli adulti che hanno paura di non saper gestire, di sbagliare, di uscire dalla routine”. E aggiunge un dettaglio prezioso: “Nella mia palestra l’inclusione è di casa. I ragazzi lo sanno. E quando arriva un compagno speciale, lo accolgono come uno di loro. Non cambia nulla nel gruppo, anzi: si arricchisce”. Marianna vede ogni giorno che l’inclusione non è un problema tecnico, ma culturale: “Il vero ostacolo è la mentalità. Se un istruttore non ha empatia, non può fare inclusione. Se una struttura non ha valori, non può accogliere. Servono persone che credano davvero che ogni ragazzo meriti un posto”.

Katia denuncia le barriere. Marianna dimostra che si possono abbattere. Insieme raccontano una realtà che molti fingono di non vedere: l’esclusione non nasce dall’autismo. Nasce dalla paura degli adulti.