NAPOLI (rgl) – Un palco, un sogno e l’eredità artistica di un’icona senza tempo. Riparte il Rumore Bim Festival, il tour nazionale dedicato a Raffaella Carrà, che da cinque anni attraversa l’Italia alla ricerca di nuovi talenti nel canto, nella danza, nel musical e nella recitazione. L’edizione 2026 prende ufficialmente il via dal Sud, con tre tappe tra Campania e Puglia che segneranno l’inizio di un lungo viaggio destinato a coinvolgere aspiranti artisti di tutte le età. Il festival, che si concluderà come da tradizione a Bellaria-Igea Marina, città natale della celebre artista, continua a rappresentare una delle più importanti occasioni di visibilità e crescita per giovani interpreti e performer provenienti da tutta la penisola. Sotto la direzione artistica di Carlo Morelli, il progetto torna con un calendario ricco di audizioni e casting completamente gratuiti. La prima tappa è in programma il 21 maggio a Pomigliano d’Arco, presso l’Istituto Eugenio Barsanti. Successivamente il tour farà tappa il 23 maggio a Mondragone, alla Music Factory School con il coordinamento del Maestro Pasquale Patalano, mentre il 31 maggio si sposterà a Manfredonia, presso la scuola d’Arti Sceniche My Dance, con referente Claudia Muscatiello. Un percorso che anno dopo anno continua a crescere, attirando sempre più partecipanti e consolidando il proprio ruolo nel panorama nazionale delle manifestazioni dedicate allo spettacolo e alla formazione artistica. “I partecipanti ci danno le più grandi soddisfazioni – spiega Emma Malinconico – e sapere che possiamo contribuire alla loro crescita artistica offrendo un’opportunità concreta ci riempie di gioia”. L’iniziativa, organizzata da Service Kreative, punta ancora una volta a valorizzare il talento emergente attraverso un format itinerante che unisce formazione, spettacolo e occasioni professionali. Per molti partecipanti il festival rappresenta il primo passo verso il mondo dello spettacolo, un’occasione per esibirsi davanti a professionisti del settore e trasformare una passione in un progetto di vita. Le iscrizioni alle audizioni sono gratuite e possono essere effettuate attraverso il sito ufficiale del festival: Rumore Bim Festival.