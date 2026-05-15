SAN VITALIANO (rgl) – Doveva essere un momento di festa e sport, ma per pochi istanti il passaggio del Giro d’Italia a San Vitaliano si è trasformato in una scena ad alta tensione. Due giovani avrebbero invaso improvvisamente la carreggiata nel tentativo di spingere alcuni corridori della carovana rosa mentre sfrecciavano lungo il percorso. L’episodio è avvenuto nel comune del Nolano durante il transito dei ciclisti davanti a centinaia di spettatori. Protagonisti della vicenda due ragazzi di 19 e 20 anni, entrambi di San Vitaliano, successivamente bloccati dagli agenti del commissariato di Nola. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due avrebbero cercato di avvicinarsi ai corridori con il chiaro intento di provocarne la caduta. Alcuni partecipanti alla gara hanno sbandato nel tentativo di evitare il contatto, ma fortunatamente nessuno è finito sull’asfalto. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime, considerando la velocità dei ciclisti e la vicinanza del gruppo compatto durante il passaggio della corsa. I due giovani sono stati denunciati per aver messo in pericolo l’incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva.