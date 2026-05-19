TORRE ANNUNZIATA (rgl) – Una fuga disperata tra strade, scale e vicoli, culminata con un arresto e il sequestro di un ingente quantitativo di droga. È quanto accaduto a Torre Annunziata, dove i carabinieri della locale compagnia hanno fermato un 35enne casertano, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di oltre 11 chili di cocaina. Tutto è iniziato in via del Principio, durante un posto di controllo dei militari. Alla vista della paletta, l’uomo alla guida di uno scooter ha ignorato l’alt e ha tentato di darsi alla fuga. Ne è nato un inseguimento serrato che si è trasformato in una scena quasi cinematografica. Il 35enne ha imboccato una strada chiusa da un passaggio pedonale, ha abbandonato il mezzo e lo zaino che portava con sé, continuando a fuggire a piedi con ancora il casco indosso. Nel tentativo di scappare ha poi salito delle scale, ma è caduto riportando una ferita al naso, perdendo casco, borsello e un bracciale. Nonostante l’infortunio, ha proseguito la corsa fino a cercare rifugio all’interno di un palazzo. I carabinieri, ormai alle sue calcagna, hanno notato un cancello aperto e lo hanno raggiunto all’interno dell’edificio, ponendo fine alla fuga. All’interno dello zaino abbandonato è stata poi scoperta la ragione del tentativo di fuga: 11,68 chili di cocaina suddivisi in 10 panetti, pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio. Il 35enne, dopo le medicazioni in ospedale per le ferite riportate nella caduta, è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.