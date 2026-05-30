TORRE DEL GRECO (rgl) – Notte di violenza a Torre del Greco, dove un uomo di 39 anni è finito in ospedale con diverse ferite da arma da taglio dopo una rissa avvenuta in strada. L’allarme è scattato nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 4, quando i carabinieri della stazione di Torre del Greco sono intervenuti all’ospedale Maresca dopo l’arrivo al pronto soccorso di un uomo ferito. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il 39enne – già noto alle forze dell’ordine – sarebbe rimasto coinvolto in una violenta lite scoppiata in via Vittorio Veneto e degenerata fino all’utilizzo di armi da taglio. L’uomo presentava diverse ferite ed è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente resta ricoverato in prognosi riservata, ma secondo quanto emerso non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare eventuali altre persone coinvolte nella rissa. Al momento restano ancora sconosciuti i motivi che avrebbero scatenato la violenza. Le indagini sono in corso.