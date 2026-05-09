Tufino diventa una spiaggia: arriva il Beach Soccer 2026

TUFINO (rgl) – A Tufino l’estate comincia prima. Quest’anno il paese entra ufficialmente nel cartellone degli eventi della Città Metropolitana di Napoli e si prepara a trasformarsi, dal 3 giugno, in una vera arena di Beach Soccer, tra sport, aggregazione e valorizzazione del territorio. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale attraverso l’assessorato allo Sport e agli Eventi guidato da Mena Piciullo, punta a coinvolgere l’intera comunità con giornate dedicate allo sport, alla socialità e alla partecipazione attiva. Determinante la collaborazione della Real Tufino Calcio, che sta contribuendo con atleti, volontari e cittadini all’organizzazione della manifestazione. Altrettanto prezioso il supporto del Comitato Festa San Bartolomeo, da sempre vicino alle iniziative che rafforzano identità e coesione. “Il Beach Soccer rappresenta un’occasione importante per Tufino – dichiara l’assessore Mena Piciullo – perché attraverso lo sport possiamo creare momenti di unione, inclusione e crescita per i giovani e per tutta la comunità. Ringrazio associazioni, volontari e cittadini che stanno collaborando alla realizzazione dell’evento”. L’appuntamento rientra nel programma degli eventi estivi sostenuti dalla Città Metropolitana e mira a trasformare Tufino in un punto di riferimento per lo sport e l’intrattenimento dell’area nolana. Nei prossimi giorni saranno comunicati il calendario completo, gli orari delle attività e le iniziative collaterali che accompagneranno la manifestazione.