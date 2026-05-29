TUFINO (el) – Un festival dedicato alla street art che diventa anche un ponte tra tradizione e innovazione, tra cultura urbana e radici popolari. È questo il cuore della prima edizione del Wall Street Festival, in programma il 1° e 2 giugno alla Gescal di Tufino, dove – tra writer, performer e installazioni – arriverà anche un simbolo identitario recente della comunità ciccianese: il Carro degli Artigiani 2026, l’opera “I Baci sul Pane”. Un evento nell’evento. Perché non si tratta solo di un’esposizione, ma di un vero e proprio atto culturale: portare fuori da Cicciano un’opera artigianale che rappresenta la storia, la memoria e la creatività dei maestri locali. L’opera “I Baci sul Pane”, ideata da Barbato De Stefano e realizzata dai maestri artigiani ciccianesi, sarà esposta per tutta la durata del festival. Un carro che parla di pane come simbolo sacro, umano e culturale, di gesti antichi, di rispetto per ciò che nutre e unisce. Un lavoro che intreccia arte popolare, spiritualità e manualità, e che quest’anno trova una nuova cornice: un festival urbano, giovane, contemporaneo. Il festival nasce dalla collaborazione tra Comune di Tufino, Pro Loco e i ragazzi della Saba Movement Crew, realtà giovanile che da anni promuove arte urbana e cultura street nel territorio nolano. Per due giorni la Gescal si trasformerà in un villaggio hip hop con: 14 writer e street artist impegnati in un live painting su un muro di oltre 60 metri, una mostra pittorica e fotografica open air, installazioni urbane, performance, musica e area food, una grande area family con artisti di strada, giocolieri, mascotte, gonfiabili e attività per bambini e una battle freestyle il 2 giugno in collaborazione con iGradoni, con MC e performer della scena campana Un progetto che vuole essere più di un evento: un percorso di rigenerazione urbana destinato a crescere negli anni, riqualificando spazi diversi del paese attraverso interventi artistici permanenti.