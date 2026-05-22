TORRE DEL GRECO (rgl) – Una svolta che unisce ricerca, organizzazione e medicina di precisione. L’Oncologia dell’Asl Napoli 3 Sud, diretta da Luigi Leo, è il primo centro in Italia a garantire l’accesso precoce a inavolisib, farmaco innovativo per il trattamento del tumore della mammella, ancora non rimborsato al di fuori dei protocolli sperimentali. Un risultato che consente di anticipare concretamente i tempi della terapia, offrendo alle pazienti un’opportunità di cura avanzata già nella delicata fase di negoziazione regolatoria e prima della piena disponibilità sul mercato nazionale. Grazie a questo modello organizzativo, sono già due le pazienti che hanno potuto iniziare il trattamento, guadagnando tempo clinicamente prezioso e beneficiando di una presa in carico immediata con una terapia di ultima generazione. L’iniziativa è stata resa possibile dall’integrazione tra competenze cliniche, organizzative e regolatorie, oltre che dal supporto della direzione strategica dell’Asl Napoli 3 Sud, che ha accelerato i percorsi necessari per rendere disponibile il trattamento in tempi ridotti. “Essere il primo centro in Italia ad aver garantito l’accesso precoce a questa nuova opzione terapeutica rappresenta motivo di orgoglio per tutta l’azienda e conferma il valore del lavoro svolto quotidianamente dai nostri professionisti – ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Russo –. L’innovazione in sanità non può restare un concetto astratto: deve tradursi nella capacità concreta di offrire ai cittadini cure tempestive, efficaci e allineate alle più avanzate evidenze scientifiche”.